İstanbul'da alacak verecek meselesi öfkelendirdi: Pompalı tüfekle kuaföre saldırdı Esenyurt ilçesinde kuaföre gelen pompalı tüfekli saldırgan, kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şahıs polis tarafından yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Bugün saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda, alacak verecek meselesi tansiyonları yükseltti. Öfkeli M.B.T., pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkanına önünde dehşet saçtı. Dükkana saldırdı Saldırgan, yanında getirdiği tüfeği art arda dükkana doğru ateşledi. Çevredeki vatandaşlar olay sonrası paniğe kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devriye atan polis ekipleri M.B.T.’yi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ölen ya da yaralanan yok Polis tarafından olay yeri incelemelerine başlandı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.