İHA

İstanbul'un ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Bugün saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda, alacak verecek meselesi tansiyonları yükseltti.

Öfkeli M.B.T., pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkanına önünde dehşet saçtı.

Dükkana saldırdı

Saldırgan, yanında getirdiği tüfeği art arda dükkana doğru ateşledi. Çevredeki vatandaşlar olay sonrası paniğe kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devriye atan polis ekipleri M.B.T.’yi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ölen ya da yaralanan yok

Polis tarafından olay yeri incelemelerine başlandı.

Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.