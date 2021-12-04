İstanbul'da market çalışanlarına silah doğrultan maskesiz müşteriye ev hapsi verildi

Market çalışanlarının üzerine silahıyla yürüyen müşteri, ev hapsi cezasına çarptırıldı. Şahsın 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul Maltepe'de market çalışanlarını silahla tehdit eden şahıs hakkında karar verildi.

2 Aralık'ta, Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelen olayda, iddiaya göre Ozan K., alışveriş yapmak için markete girdi.

Maske takmayan adam, kasiyer ve görevliler tarafından uyarıldı.

UYARIYA ÖFKELENİP SİLAHINI ÇIKARDI

Uyarıya öfkelenen Ozan K. görevlilerle tartıştı, belinde bulunan silahı alarak havaya doğru tuttu, market çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulundu. Marketteki diğer kişiler tarafından sakinleştirilen şüpheli, silahını beline koyarak marketten uzaklaştı. Market görevlileri durumu polise bildirdi.

41 AYRI SUÇTAN KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüphelinin Ozan K., olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ozan K.'nın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

30 GÜN EV HAPSİ ALDI

Şüpheli Ozan K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 30 gün ev hapsi aldığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul'da maske takmayan müşteri, kendisini uyaran çalışanları silahla tehdit etti ViDEO