İzmir'de yaşanan kan donduran cinayetin zanlısı yakalandı İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3’ü kadın 1’i erkek olmak üzere 4 Türkmenistan uyruklu kişiyi öldüren cinayet zanlısı S.H., Çeşme'de düzenlenen operasyonla yakalandı. S.H, cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etti.

İHA

Akıllara durgunluk veren vahşet, İzmir’de ortaya çıktı…

Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkek olmak üzere 4 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Derin dondurucuda 4 ceset bulundu

İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu.

Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Katil suç aletiyle yakalandı, itiraf etti

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Ekip, Çeşme'de düzenlenen operasyonla cinayet zanlısı S.H.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

S. H., cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.