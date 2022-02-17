Kargo şirketi görünümlü iş yerine düzenlenen baskında, polis ekipleri, asma tavan boşluğundan eroin çıkardı. Operasyonda yakalanan 2 uyuşturucu taciri ise gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından Ortabayır, Harmantepe, Gültepe ve Yahya Kemal Mahalleleri'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleşti.

YAKALANAN ŞAHISLAR BAŞKASI ADINA ÇALIŞTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Operasyonunda yakalanan Türkmenistan uyruklu şahıslar, Adil isimli Türkmen bir şahıs adına çalıştıklarını itiraf etti. Adil isimli şahsın, Türkmenistan uyruklu şahıslara satmaları için eroin tedarik ettiği bilgisi alındı.

Kağıthane'de kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı ViDEO

KARGO ŞİRKETİ GÖRÜNÜMLÜ İŞ YERİ İZLEMEYE ALINDI

Türkiye-Türkmenistan arası kargo işi yaptığı ve uyuşturucu maddeyi de kargo süsü vererek sevkiyatı yaptığı öğrenilen Adil isimli şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Polis operasyon kapsamında, Şişli'deki Türkmenistan Kargo isimli iş yeri de izlemeye alındı. Kimliği Adilbek A. olduğu belirlenen şüphelinin kargo şirketi görünümlü iş yerinde arama yapıldı.

ASMA TAVANDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İş yerinde arama yapan polis ekipleri, asma tavanının LED aydınlatma boşluğunda 106 gram eroin, 41 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 800 lira ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kargoda bulunan Adilbek A. ve kargoda sorumlu Batrygeldi C. gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Öte yandan, şüphelilerin evlerine daha önceden yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu, hassas terazi ve pasaport ele geçirildiği ortaya çıktı.