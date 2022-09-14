Karaköy’de dilencilerin yeni numarası: Çöpten yemek

Çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan yabancı uyruklu dilenci kadınlar operasyonla yakalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişiye işlem yapıldı.

İstanbul’da çeşitli yollarla insanları kandırıp para toplayan dilenciler, dün öğle saatlerinde Karaköy'de ortaya çıktı.

Farklı yerlerdeki çöp konteynerlerinin yanında bekleyen yabancı uyruklu kadın dilenciler, yanlarında getirdikleri yiyecek dolu poşetleri açarak içindekileri yemeye başladı.

Çöpten çıkarmış gibi yaptılar

Bu kadınların, yemekleri çöpten çıkarmış gibi gösterip duygu sömürüsü yaptıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri görüldü.

Edinilen bilgiye göre, hem emniyete hem de zabıtaya konu ile ilgili çok sayıda ihbar geldi.

Suçüstü yakalandılar

İhbarı alan Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü Huzur Ekibi ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek dilencilerin bulunduğu yere geldi.

Ekipler geldiğinde de dilenmeye devam eden kişiler, suçüstü yakalanarak araçlara bindirildi.

12 kişiye işlem yapıldı

Aralarında çocukların da bulunduğu görülen toplam 12 kişi, işlemleri yapılmak üzere Kasımpaşa'daki Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Bu kişilere 277'şer TL idari ceza uygulanırken, dilenerek topladıkları paralara tutanak tutularak el konuldu.

Dilenci kadının pişkinliği “pes” dedirtti

Öte yandan, dilencilerden birinden itiraf niteliğinde bir tepki geldi.

Dilenci kadın, çekim yapan basın mensubunun, “Neden duygu sömürüsü yapıyorsunuz?” sorusuna, “Sana ne” şeklinde cevap verdi.

Dilenci kadının, bu pişkinliği “pes” dedirtti.

Operasyonlar sürecek

İHA’nın haberine göre 12 kişi, Zabıta Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Dilencilere yönelik operasyonların artarak devam edeceği öğrenildi.