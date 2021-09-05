Kastamonu’ya sokak havyanları için 12 ton mama gönderildi

Sel felaketinin açtığı yaralar kapatılmaya çalışılırken sokak hayvanları da unutulmadı. Bakan Soylu’nun girişimleri ile bölgeye 12 ton mama gönderildi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı’nın da taşması ile 11 Ağustos tarihinde etkili olan sel felaketi, birçok ev ve iş yerini yerle bir etti.

Sokaklar ve caddeler balçık altında kalırken, onlarca kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede, selin açtığı yaraların kapatılması için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Bu süreç içinde sokak hayvanları da unutulmadı. Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından 'Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi' olarak hizmete sunulan araç, sel bölgesinde hizmet vermeye başladı.

GÖNÜLLÜ VETERİNERLER HAVYANLARI TEDAVİ ETTİ

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası'nın da iş birliği ile gönüllü veterinerler sel afetinden etkilenen sahipsiz sokak hayvanlarının yanı sıra, sahiplerince getirilen evcil hayvanların tedavi ve bakımlarını da yaptı.

MAMALAR ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Ayrıca, Veteriner Hekimler Odası ile hayırsever kuruluşlarca gönderilen kedi ve köpek mamaları sokak hayvanlarına ulaştırılırken, hayvan sahiplerine de ücretsiz olarak dağıtıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir süre önce mobil aracı ziyaret etti.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri, Soylu’dan sokak hayvanları için mama talebinde bulundu.

Bakan Soylu'nun girişimleriyle bölgeye 12 ton mama gönderildi. Mamalar, sel bölgesindeki sokak hayvanlarına dağıtılacak.

“12 TON MAMA BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE OLDU”

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, bölgede çok sayıda sokak hayvanına baktıklarını, Bakan Soylu'ya ilettikleri mama talebinden bir gün sonra 12 ton kedi ve köpek maması gönderildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mamaların büyük bölümünü Bozkurt'a ayırıyoruz. Diğer ilçelerimiz de de sel felaketi yaşandı. Oralara da yeterli ölçüde mama ayırdık. Belediyelerle görüştük. Onlardan arabalarını talep ettik. Onlara da dağıtımları yapıp göndereceğiz. Geri kalan mamaları da Bozkurt eski haline dönene kadar dağıtacağız. Sayın Bakanımızın temin ettiği 12 ton mama gerçekten beklentimizin üzerinde bir mama oldu. Çok sevindik, mutlu olduk. Sel felaketinde yara alan yerlerin kedi ve köpekleri uzun bir süre aç kalmayacak."

HAYTAP gönüllüsü Arzu Akça da yapılan işin çok değerli olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya verdiği destekten dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Dilsiz canlarımız, HAYTAP Başkanımız ve şahsım adına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.