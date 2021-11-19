Almanya'dan geldiğini ve sürekli emniyet şeridini kullandığını belirten sürücü Nejdet Yıldız, "Yaklaşık bir senedir buradayım, ben de her gün kullanıyorum" yanıtıyla hayrete düşürdü.

İstanbul Maltepe'de polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Maltepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetimlerde bulundu.

Denetimde, kural ihlalinin yapıldığı araçlar tek tek tespit edildi.

"ALMANYA'DAN GELDİM, HER GÜN KULLANIYORUM"

Denetimler sırasında "emniyet şeridi ihlali" yapan sürücü Nejdet Yıldız'a, 1.339 lira ceza kesildi.

Ceza kesilen Yıldız, "Almanya'dan geldim. Böyle bir trafik rezilliği olmaz. Herkes gidiyor, ben 2 saat geride kalıyorum.

Ben de o yüzden kullanıyorum. Yaklaşık bir senedir buradayım, her gün kullanıyorum.

ARABAYI ALMANYA'YA GÖTÜRECEK

Artık ne ceza gelirse gelsin, arabayı da Almanya'ya götürüyorum. Bana artık burada araba lazım değil." dedi.

Maltepe'de emniyet şeridindeki pişkin sürücü VİDEO





