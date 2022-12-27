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    Maltepe'de tehlikeli minibüs yolculuğu

    Büyük çoğunluğunun öğrencilerden oluştuğu minibüste dışarı sarkan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi.
    • 27.12.2022 - 11:10
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    Maltepe'de tehlikeli minibüs yolculuğu

    İstanbul'da yaşanan ulaşım sıkıntısı vatandaşları her geçen gün sıkıntıya sokmaya devam ediyor.

    Megakentte iş ve okul saatlerinde yaşanan younluk vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

    Maltepe-Gülsuyu hattında çalışan minibüslerin birçoğu yoğunluk nedeniyle kapısından sarkan yolcularla ilerliyor.

    3 kişi kapıdan sarktı

    Kapısı kapanmayan o minibüslerden birinde 3 kişi kapıdan sarkarak yolculuk etti.

    Maltepe'de kapısı açık minibüste tehlikeli yolculuk VİDEO

    O anlar kayıt altına alındı

    Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Yolcuların çoğunluğu öğrenci

    Kapıdan sarkarak yolculuk edenlerden birçoğunu öğrenciler oluşturuyor.

    "Kapı kapanmıyor açık gidiyoruz"

    DHA'nın haberine göre, lise öğrencisi Ayşe Melek Çavuş "Minibüsler dolu geliyor. Bazen tehlikeli bir yolculuk yapabiliyoruz. Herkesi alıyorlar minibüse, kapı kapanmıyor açık gidiyoruz. Bunun önlemi alınmıyor. İnsan düşebilir, ölüme kadar gidebilir bu durum. Ben bu durumdan şikayetçiyim." dedi.

    Maltepe de tehlikeli minibüs yolculuğu #1

    Maltepe de tehlikeli minibüs yolculuğu #2

    Maltepe de tehlikeli minibüs yolculuğu #3


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