Mardin'de yakınlarının ulaşamadığı yabancı uyruklu adam ölü bulundu

DHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde panik anları yaşandı.
İddiaya göre; Suriye uyruklu İzzeddin Bilkaş'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiye müdahale etti
Bilkaş'ın yaşadığı eve gelen polis, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi.
Ekipler, kapısını kırıp girdikleri evde Biltaş'ın cesedi ile karşılaştı.
Soruşturma başlatıldı
Cenaze otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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