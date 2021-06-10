Mersin'de tatlıcıyı dolandıran şahıs, 'müşteriydim' dedi

Girdikleri tatlı imalathanesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak sözde denetim yapan takım elbiseli 3 kişi, 700 liralık dolandırıcılık yaptı.

8 Haziran'da Mersin'in Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan takım elbiseli 3 kişi, A.S.I.'nın işlettiği tatlı imalathanesine gitti.

Denetim yapacaklarını söyleyen bu kişiler, bir süre imalathaneyi gezdikten sonra, eksikler bulunduğunu belirterek, A.S.I.'dan 2 bin TL istedi. İşletmecinin sadece 700 TL'si olduğunu belirtmesi üzerine, şüpheliler bu parayı alıp, iş yerinden çıktı ve araçla uzaklaştı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİLER

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.S.I., polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin F.K. (40), A.A. (58), G.D. olduğunu tespit etti.

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TUTUKLANDILAR

Benzer çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"TATLI ALMAYA GİTTİM"

Şüphelilerden G.D., sevk sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Tatlı almaya gittim." dedi.

















