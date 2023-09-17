İHA
Sakarya’da hareketli dakikalar yaşandı.
Adapazarı ilçesinde vakaya müdahale etmek için gelen sağlık ekibi, binanın asansöründe mahsur kaldı.
Vakaya müdahale etmek için adrese gelen sağlık ekibi binanın asansörünün bozulması neticesinde mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri müdahale etti
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, sağlık ekibini kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi.
O anlar kamerada
Uzun uğraşlar neticesinde sağlık ekipleri bulundukları yerden kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, itfaiye ekibinin asansörden kurtarılma çalışması ve 112 Acil Servis Ambulans ekibinin kurtarılması yer alıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)