Sakarya'da asansörde kalan sağlıkçıları itfaiye ekibi kurtardı Kentte vaka ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, olayın yaşandığı binanın asansöründe mahsur kaldı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri dakikalarca kurtarmak için çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Sakarya’da hareketli dakikalar yaşandı. Adapazarı ilçesinde vakaya müdahale etmek için gelen sağlık ekibi, binanın asansöründe mahsur kaldı. Vakaya müdahale etmek için adrese gelen sağlık ekibi binanın asansörünün bozulması neticesinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri müdahale etti Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sağlık ekibini kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi. O anlar kamerada Uzun uğraşlar neticesinde sağlık ekipleri bulundukları yerden kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, itfaiye ekibinin asansörden kurtarılma çalışması ve 112 Acil Servis Ambulans ekibinin kurtarılması yer alıyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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