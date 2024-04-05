Sakarya'da Anadolu Otoyolu Adapazarı Gişeleri çıkışı mevkiinde, Adana’dan yüklediği malzemeyi Kocaeli’ne doğru götürmekte olan, O.B. kontrolündeki tırda yangın çıktı.
İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve araçta çıkan yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Araç ve malzemeler kullanılamaz hale geldi
Kısa sürede büyüyen alevler aracın çekici kısmını hurdaya çevirirken, dorsede bulunan malzemelerin birçoğunu ise kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın neticesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Diğer sürücüler o anları görüntüledi
Öte yandan, tırın alev topun döndüğü anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde; alevlerin yükseldiği bölgede itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve araçtan geriye hurda yığının kaldığı görüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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