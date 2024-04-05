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Sakarya'da elyaf yüklü tır otoyolda alevlere teslim oldu

Sakarya'da elyaf yüklü tır otoyolda alevlere teslim oldu Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde elyaf iplik yüklü tırın alev topuna döndüğü anlar diğer sürücüler tarafından görüntülendi.