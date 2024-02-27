Sakarya'da otomobilin camına çarparak savrulan motosikletli yaralandı

İHA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi'nde Sedat B. kontrolündeki motosiklet ile karşı yönden gelmekte olan Semih T. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile aracın ön camına çarparak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayağı kırıldı
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ayağının kırıldığı öğrenilen yaralının hastanedeki tedavisi sürerken polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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