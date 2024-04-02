Sakarya'da yaya geçidinde korkunç kaza: Metrelerce sürüklendi Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen genç kız otomobilin çarpmasıyla metrelerce yükseğe savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA

Sakarya'da sorumsuz sürücü kazaya neden oldu.

Adapazarı ilçesinde sabah saat 10.30 sıralarında Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan kadın sürücü S.K. kontrolündeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki Sena E.’ye çarptı.

Kanlar içinde kaldı

Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe savrulan genç kadın, kanlar içerisinde kaldı.

Çevredeki vatandaşların yardım için bölgeye koştuğu kazanın haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen genç kadının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamarada

Öte yandan, kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

"Bu kazalara maalesef alıştık ve bıktık"

Yaşanan olayı anlatan işletme sahibi Bayram Budak, “İş yerinde içeride çalıştığımız esnada gelen kaza sesi üzerine dışarıya çıktık. Çünkü bu kazalara maalesef alıştık ve bıktık. Burada sürekli kaza oluyor ve bu kaçıncı kaza bilmiyorum. Maalesef yaya geçidinde çok fazla yayaya çarpıyor araçlar. Kaza sesini duyunca hemen refleks olarak dışarıya çıktım ve o esnada yaralının maalesef ağzından, burnundan kan geldiğini gördüm. Durumu 112’e bildirdim, nabzını kontrol ettik ve yaralı kadına sorular sorarak bilincini açık tutmaya çalıştık. Öncesinde tepki vermedi ve korktuk. Hastane yakın tek tesellimiz o hemen olay yerine ambulans geldi, müdahalede bulundular.” dedi.

"Bazı önlemler alındı ama yetmiyor"

Birçok kazanın meydana geldiği bölgede önlem alındığını ancak bu önlemlerin yetersiz kaldığını aktaran Budak, “Buradaki kazalar için bir önlem alındı, bazı değişiklikler yapıldı ama yetmiyor. En önemli etken, minibüslerin durağı ve o durak yaya geçidini kapattığı için yayalar sıkıntı yaşayabiliyor. Benim önerim; bu durağın belli bir mesafede ileriye taşınması ve minibüslere cep yapılması. Daha öncesinde üst geçidi dile getirdik farklı bir önlem alındı bu önlem kazaları azalttı eskiden daha fazlaydı ama yine de araçlar durmuyor. Ambulans yolu ve bu sebeple ışıkta konulmuyor buraya. Bence bir üst geçit veya minibüslere bir cep yapılması buradaki kazaları bitirecek gibi duruyor.” diye konuştu.

"Yaklaşık 15-20 metre sürüklenmiş yaya"

Kadının metrelerce havaya savrulduğunu aktaran Budak, “Olayın şoku ile yardım ettim ama güvenlik kamerası çok ürkütücü, metrelerce havaya uçmuş ve sürüklenmiş. Arabanın ön camı patlamıştı, ciddi bir kaza. Yaklaşık 15-20 metre sürüklenmiş yaya. Bu duruma artık söyleyecek bir söz bulamıyoruz.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)