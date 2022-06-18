Samsun'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Samsun'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, kurbanından aldığı 100 bin liralık altın ve para ile otogarda Şanlıurfa'ya kaçarken yakayı ele verdi.

Telefonla ulaştıkları kurbanlarına kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak yapılan vurgunlara bir yenisi daha eklendi.

Son vaka Samsun'un Atakum ilçesinde yaşandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki Ö.K.'yi arayan dolandırıcı, kendini polis olarak tanıttı.

Alo ben polis yalanı yine tuttu

FETÖ operasyonu yapacaklarını söyleyen şahıs, Ö.K'ye operasyonda adının geçtiğini belirterek korkutup para ve altınlarını elden teslim etmesini istedi.

İHA'nın haberine göre dolandırıcının tuzağına düşen Ö.K., sokakta buluştuğu dolandırıcıya 25 bin lira para ve ziynet eşyalarını teslim etti.

Yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın ve paraları alan dolandırıcı kayıplara karıştı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Ö.K. polisten yardım istedi.

Otogada yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, altın ve paralarla kaçmak isteyen Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı M.Ç.'yi (35) otogarda yolcu otobüsüne binerken yakaladı.

Gözaltına alınan M.Ç.'nin üzerinde altın ve paralar bulundu. Dolandırıcılık zanlısı M.C. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



