İrlanda'da 81 yaşındaki kadın baltalı saldırıda öldürüldü Patricia Muckian, çay partisinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ensonhaber.com

İrlanda'da yaşayan 81 yaşındaki Patricia Muckian'a baltayla saldırı düzenlendi.

Korkunç saldırı, Muckian'ın baldızının 75. yaş günü için düzenlenen çay partisinde meydana geldi.

Muckian, Dundalk'taki evinde saldırıya uğradıktan sonra ağır kafa travması geçirdi. Saldırıda iki akrabası daha yaralandı.

Şok edici cinayet

Yaşlı kadın, tedavi edilmek üzere ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mail'in aktardığına göre, dehşet verici cinayet hakkında yetkililerden "Toplum için şok edici ve aile için de yıkıcı bir olay." açıklaması yapıldı.

Baltalı saldırı iddiası

47 yaşındaki Nicholas Muckian, iddia edilen baltalı saldırıyla ilgili olarak suçlanırken mahkemeye çıkarıldı.

Muckian, aynı yerde üç ayrı saldırı gerçekleştirmekle suçlanıyor.