Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Çıkrık Mahallesi'nde, paletli ambulans yolda kaldı. Sağlık ekipleri hastaya ulaşmak için verilen adrese 2 saat yürüdü.

Şanlıurfa’da, Siverek ilçe merkezine 64 kilometre uzaklıktaki Çıkrık Mahallesi'nde rahatsızlanan Mehmet Emin Güven (30), hastaneye gidebilmek için 112'den yardım istedi.

İhbarla harekete geçen sağlık ekipleri, paletli ambulansla yola çıktı.

EKİPLER YÜRÜYEREK DEVAM ETTİ

Araç kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede kara saplanınca, bölgeye gelen belediye ekipleri ambulansı kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada sağlık ekipleri, göğüs ve karın ağrısı şikayeti çeken hastaya ulaşmak için yola yürüyerek devam etti.

Şanlıurfa’da ambulans kara saplandı, ekipler hastanın evine yürüdü VİDEO



İLK MÜDAHALE EVDE YAPILDI

2 saatlik yürüyüşle adrese ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi evde yaptı.

Ekipler, daha sonra kurtarılan paletli ambulans ile hastayı Siverek Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.