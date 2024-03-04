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Şanlıurfa'da babanın öldüğü oğlunun yaralandığı arazi kavgasına 1'i muhtar 6 gözaltı

Şanlıurfa'da babanın öldüğü oğlunun yaralandığı arazi kavgasına 1'i muhtar 6 gözaltı Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 47 yaşındaki Kenan Oktay’ın öldüğü, 19 yaşındaki oğlu Mahmut Oktay’ın yaralandığı kavgayla ilgili, aralarında mahalle muhtarının da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.