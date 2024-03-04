Şanlıurfa'da babanın öldüğü oğlunun yaralandığı arazi kavgasına 1'i muhtar 6 gözaltı

Şanlıurfa'da Birecik ilçesi Yeni Akpınar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki ailenin üyeleri, fıstık bahçesinde karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışmada kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay'a isabet etti.
Yaralanan baba ve oğlu, silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Tedaviye alınan Kenan Oktay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Mahmut Oktay'ın tedavisine ise devam ediliyor.
Şikayetler incelendi
Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada; görgü tanıklarının ifadeleri ve aileler arasındaki husumete dair dava ve şikayet dilekçeleri incelendi.
Muhtar dahil 6 gözaltı
Olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla Yeni Akpınar Mahalle Muhtarı Abdulkadir D. ile Mustafa D., Mahmut D., Serhat D., Ferhat D. ve Mustafa D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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