Şanlıurfa'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü Siverek ilçesinde bir ay önce cezaevinden çıkan 36 yaşındaki Murat Utuş yolunu kesip, tartıştığı 30 yaşındaki eski eşi Esma Kalenderli'yi tabanca ile vurarak öldürdü.

DHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Esma Kalenderli, bir yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan cezaevinde olan eşi Murat Utuş'tan boşandı.

Esma Kalenderli, boşanmanın ardından 3 çocuğu ile ailesinin yanına yerleşti.

Murat Utuş ise bir ay önce cezaevinden tahliye oldu.

Yolunu kesti

İddiaya göre; boşanmayı hazmedemeyen Murat Utuş, bu sabah alışveriş için evden çıkan Esma Kalenderli'yi Atatürk Bulvarı'nda yolunu kesti.

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Murat Utuş, üzerinde taşıdığı tabanca ile eski eşine peş peşe ateş açtı.

Kanlar içinde yere yığıldı

Esma Kalenderli kanlar içinde yere yığılırken, Murat Utuş ise kaçtı.

Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esma Kalenderli, kurtarılamadı.

Gözaltına alındı

Kaçan Utuş ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Polisin başlattığı soruşturma ise sürüyor.