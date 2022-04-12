Şanlıurfa'da çocukları kavga eden aileler birbirine tüfekle saldırdı

Komşu aile çocuklarının oyun oynarken tartışması sonucu, aileler kavgaya tutuştu. Birbirine taş, tüfek, bıçakla saldıran ailelerden toplamda 14 kişi yaralanıp, 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'daki çocukların oyun kavgasında kan aktı.

Konuklu Mahallesi üzerinde oyun oynarken tartışan çoxulların kavgasına aileler de dahil oldu.

Kısa süre içerisinde birbirine giren komşu Ay ve Aslan aileleri tüfek, bıçak, taş ve sopa kullanarak saldırmaya başladı.

Polis, biber gazıyla saldırının önüne geçti

14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi.

Şanlıurfa'da çocukları kavga eden aileler birbirlerine saldırdı VİDEO



https://videonuz.ensonhaber.com/izle/sanliurfada-cocuklari-kavga-eden-aileler-birbirine-tufekle-saldirdi

4 kişi gözaltında

Ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Kazada kişilerin beraberinde 3 araç zarar gördü

Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.





































