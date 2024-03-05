Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi: 6 yaralı Viranşehir ilçesinde, kız alıp verme konusunda husumetli 2 aile arasında çıkan taş, sopa ve plastik sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

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DHA

Öğle saatlerinde Şanıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karacadağ Caddesi'ndeki bir siyasi partinin seçim ofisi önünde, husumetli 2 ailenin fertleri karşılaştı.



Birbirlerine sandalye, taş ve sopalarla saldırdılar

Kız alıp verme nedeniyle başlayan ve kısa sürede büyüyen tartışmada her iki grup, birbirlerine plastik sandalye, taş ve sopalarla saldırdı.

6 kişi yaralandı

Kavgada yaralanan 6 kişi, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya ilişkin polis incelemesi sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)