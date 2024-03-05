DHA
Öğle saatlerinde Şanıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karacadağ Caddesi'ndeki bir siyasi partinin seçim ofisi önünde, husumetli 2 ailenin fertleri karşılaştı.
Birbirlerine sandalye, taş ve sopalarla saldırdılar
Kız alıp verme nedeniyle başlayan ve kısa sürede büyüyen tartışmada her iki grup, birbirlerine plastik sandalye, taş ve sopalarla saldırdı.
6 kişi yaralandı
Kavgada yaralanan 6 kişi, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya ilişkin polis incelemesi sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış