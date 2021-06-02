Şanlıurfa'da iki kardeş motosiklet kazasında can verdi

Şanlıurfa'da iki kardeş motosiklet kazasında can verdi

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan kardeşler, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Mezra Mahallesi yakınlarda Ferhat Gören, kız kardeşi Gamze Gören ile birlikte plakası öğrenilemeyen motosikletle dolaşırken, Ömer Çetin’in kullandığı 27 NM 904 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek yola savrulan iki kardeş yaralandı.

KARDEŞLER KURTARILAMADI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gören kardeşler, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi duyarak hastaneye akın eden iki kardeşin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hafif ticari araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.