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- Şanlıurfa’da, ‘savcıyız’ yalanıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa’da, ‘savcıyız’ yalanıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı
- 30.06.2022 - 16:16
- Güncelleme : 30.06.2022 - 16:43
Şanlıurda’da, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis, hakim, savcı, asker' olarak tanıtıp, 'Kimliğiniz terör örgütü mensuplarının eline geçti' yalanıyla dolandırdığı öne sürülen şüpheliler, mercek altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.
DHA’nın haberine göre; Akçakale'de 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ele geçirilenler
Aranan adreslerde 2 dizüstü bilgisayar, 15 cep telefonu, 13 sim kart, 8 uyuşturucu hap ve 21 kök kenevir ele geçirildi.
Kimlik bilgilerine ulaşıp tuzağa düşürdüler
Ele geçirilen bilgisayarlardaki incelemede şüphelilerin, özel olarak kurdukları programla kimlik bilgilerine ulaştıkları kişileri tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.
Şanlıurfa’da, ‘savcıyız’ yalanıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı VİDEO