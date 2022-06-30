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    Şanlıurfa’da, ‘savcıyız’ yalanıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı

    Özel bir bilgisayar programı ile kimlik bilgilerine ulaştıkları şahısları ‘polis, hakim, savcıyız’ diyerek dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli, gözaltına alındı.
    • 30.06.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 16:43
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    Şanlıurfa’da, ‘savcıyız’ yalanıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı

    Şanlıurda’da, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis, hakim, savcı, asker' olarak tanıtıp, 'Kimliğiniz terör örgütü mensuplarının eline geçti' yalanıyla dolandırdığı öne sürülen şüpheliler, mercek altına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

    DHA’nın haberine göre; Akçakale'de 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Ele geçirilenler

    Aranan adreslerde 2 dizüstü bilgisayar, 15 cep telefonu, 13 sim kart, 8 uyuşturucu hap ve 21 kök kenevir ele geçirildi.

    Kimlik bilgilerine ulaşıp tuzağa düşürdüler

    Ele geçirilen bilgisayarlardaki incelemede şüphelilerin, özel olarak kurdukları programla kimlik bilgilerine ulaştıkları kişileri tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

    Şanlıurfa’da, ‘savcıyız’ yalanıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı VİDEO

    Şanlıurfa’da, ‘savcıyız’ yalanıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı #1

    Şanlıurfa’da, ‘savcıyız’ yalanıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı #2

    Şanlıurfa’da, ‘savcıyız’ yalanıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı #3


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