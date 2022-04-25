Bayram şekeri yüklü tırın kaza yaptığını gören vatandaşlar, bölgeye gelip etrafa saçılan çikolata ve şekerleri yağmaladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) Beyazkule ile Aslanbaba mevkisi arasında, önceki gün bayram şekeri ve çikolata yüklü tır şarampole devrildi.

Araçta sıkışan tır sürücüsü, TİGEM çalışanları tarafından kurtarıldı.

Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Durumu ağır olan sürücünün Şanlıurfa merkeze sevk edildiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da şeker yüklü tır devrilince, etrafa saçılanları yağmaladılar VİDEO



Şekerleri ve çikolataları toplamak için birbirleri ile yarıştılar

Tırın devrildiğini görüp gelen onlarca kişi, yardım etmek yerine jandarma ekipleri gelmeden şekerleri ve çikolataları toplayabilmek için birbirleri ile yarıştı. Topladıklarını araçlarına koyan şahılar, olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.