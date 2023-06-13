Şanlıurfa'da sokak köpeği çocuğa saldırdı

DHA
Türkiye'nin çözülemeyen problemlerinden biri başıboş sokak köpekleri...
Son dönemde artış gösteren vakalar nedeniyle birçok kişi hayatını kaybederken sayısız vakada ise yaralanmalar yaşandı.
Son vaka Şanlıurfa'da gerçekleşti.
4 yaşındaki çocuğa saldırdı
Ceylanpınar ilçe merkezinde ailesiyle evlerine giden ismi öğrenilmeyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna yolda yürüdüğü sırada sokak köpeği saldırdı.
Yüzünden yaralandı
Çığlıklar atan kız çocuğu yüzünden yaralandı.
Çocuğun yakınları taş atarak köpeği uzaklaştırdı.
Yaralanan çocuk, ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
O anlar kamerada
Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.