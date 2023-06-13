DHA

Türkiye'nin çözülemeyen problemlerinden biri başıboş sokak köpekleri...

Son dönemde artış gösteren vakalar nedeniyle birçok kişi hayatını kaybederken sayısız vakada ise yaralanmalar yaşandı.

Son vaka Şanlıurfa'da gerçekleşti.

4 yaşındaki çocuğa saldırdı

ilçe merkezinde ailesiyle evlerine giden ismi öğrenilmeyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna yolda yürüdüğü sırada saldırdı.

Şanlıurfa'da sokak köpeği çocuğa saldırdı

Yüzünden yaralandı

Çığlıklar atan kız çocuğu yüzünden yaralandı.

Çocuğun yakınları taş atarak köpeği uzaklaştırdı.

Yaralanan çocuk, ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şanlıurfa'da sokak köpeği çocuğa saldırdı

O anlar kamerada

Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.