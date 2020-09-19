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Şanlıurfa'da tur teknesinin alabora olduğu anlar
Alabora sonucu suya düşerek ölümden dönen 29 kişinin yardımına diğer teknedekiler yetişirken, yaşanan can pazarı panik oluşturdu.
- DHA
- 19.09.2020 - 15:13
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde, önceki gün 29 kişiyi taşıyan tur teknesi su alıp, alabora oldu.
Çığlıklar içerisinde suya düşen yolcuların yardımına ise diğer tur tekneleri yetişti.
O ANLAR TÜYLER ÜRPERTTİ
Aralarında çocukların da bulunduğu 29 kişi uzatılan ipler ve atılan can yelekleriyle kurtarılırken, korku dolu o anlar kameraya yansıdı.
Alabora olan tekne de kıyıya çekilip onarıma alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da tur teknesinin alabora olduğu anlar