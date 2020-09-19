Şanlıurfa'da tur teknesinin alabora olduğu anlar

Şanlıurfa'da tur teknesinin alabora olduğu anlar

Alabora sonucu suya düşerek ölümden dönen 29 kişinin yardımına diğer teknedekiler yetişirken, yaşanan can pazarı panik oluşturdu.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde, önceki gün 29 kişiyi taşıyan tur teknesi su alıp, alabora oldu.

Çığlıklar içerisinde suya düşen yolcuların yardımına ise diğer tur tekneleri yetişti.

O ANLAR TÜYLER ÜRPERTTİ

Aralarında çocukların da bulunduğu 29 kişi uzatılan ipler ve atılan can yelekleriyle kurtarılırken, korku dolu o anlar kameraya yansıdı.

Alabora olan tekne de kıyıya çekilip onarıma alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da tur teknesinin alabora olduğu anlar