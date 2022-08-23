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- Şanlıurfa'da yabancı cisim yutan çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da yabancı cisim yutan çocuk hayatını kaybetti
Suruç'ta ağzına aldığı yabancı cisim nedeniyle nefessiz kalan çocuk kurtarılamadı.
- 23.08.2022 - 14:37
- Güncelleme : 23.08.2022 - 15:26
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 7 yaşındaki A.B., ailesi ile tarlaya gitti.
Küçük çocuk, burada ailesi tarlada çalışırken bulduğu yabancı bir cismi ağzına aldı.
Cismin talihsiz çocuğun nefes borusunu tıkadığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.
Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Soluk borusuna cisim kaçtığı tespit edilen A.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.