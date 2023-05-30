Şanlıurfa'da yolcunun belinden uyuşturucu çıktı Şanlıurfa'da polis, durdurduğu minibüsteki bir kişinin beline sardığı korsede 1 kilo 50 gram eroin ile 2 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi.

DHA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli araçları durdurarak aradı.

Korseden çıktı

Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu plakası açıklanmayan minibüsteki bir kişinin yapılan üst aramasında, belindeki korsede 4 paket halinde toplam 2 kilo 150 gram metamfetamin ile 2 paket halinde 1 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.