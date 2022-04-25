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    Şanlıurfa’da zabıtaların araca kitlediği çocuk korumaya alındı

    Dilencilik yaptığı iddia edilerek zabıta tarafından araca kitlenen 13 yaşındaki Suriyeli çocuk devlet korumasına alınırken, zabıta hakkında soruşturma başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 17:03
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    Şanlıurfa’da zabıtaların araca kitlediği çocuk korumaya alındı

    Şanlıurfa'nın Balıklıgöl bölgesinde 13 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuğun dilencilik yaptığı iddia edildi.

    C.E. isimli erkek çocuğunu dilencilikle itham eden zabıta ekipleri, küçük çocuğu araçlarına kapattı.

    Sıcaktan etkilenerek fenalık geçiren çocuk, havalandırmadan sesnini duyurmaya çalışarak çevresindekilerden yardım talep etti.

    Polisten yardım istediler

    C.E.'yi fark edenler, zabıta minibüsünün yanına gelerek, kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Bunun üzerine toplanan kalabalık, polisten yardım istedi.

    Yaşananlar kamerada

    Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra camiye namaz kılmaya gittiğini söyleyen zabıta görevlisi geldi ve sonrasında araçtaki çocuk polis ekipleri tarafından çıkarıldı.

    Şanlıurfa’da zabıtaların araca kitlediği çocuk korumaya alındı #1

    Devlet korumasına alındı

    İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye teslim edilen Suriyeli C.E., işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Devlet korumasına alınan çocuğun ailesinin ise görevliler tarafından izleneceği ve durumuna göre yeniden teslim edileceği kaydedildi.

    Görevi kötüye kullanmaktan soruşturma açıldı

    Çocuğu minibüse kilitleyen ve ismi açıklanmayan zabıta personeli hakkında ise Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlarından soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da zabıtaların araca kitlediği çocuk korumaya alındı #2

    Şanlıurfa’da zabıtaların araca kitlediği çocuk korumaya alındı #3

    Şanlıurfa’da zabıtaların araca kitlediği çocuk korumaya alındı #4

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    Şanlıurfa’da zabıtaların araca kitlediği çocuk korumaya alındı #6

    Şanlıurfa’da zabıtaların araca kitlediği çocuk korumaya alındı #7

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