Sarıyer'de hırsızlık girişimine 5 yıla kadar hapis istemi

Yaklaşık 4,5 yıl önce bir süpermarketten 151 liralık et çalmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan balerin 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi İstinye Mahallesi'ndeki bir zincir markete giren Elvin Avidor'un daha önceden et hırsızlığı yaptığını güvenlik kamerasından tespit eden market görevlileri, 1 Kasım 2017'de Avidor'u takibe almıştı.

Avidor'un jet ödeme adı verilen kasiyer bulunmayan ödeme noktasından çıkış yaptığı sırada durdurulduğu ve aldığı 25 parça ürünün ödemesini yaptığı ancak üç paket etin parasını ödemediği tespit edilmişti.

Evlin Avidor, 15 senedir aynı marketten alışveriş yaptığını unutkanlık sonucu böyle bir durum yaşandığını söylemişti.

“BÖYLE BİR DAVA NEDENİYLE MAHKEMEYE GELMEKTEN UTANIYORUM”

Gözaltına alınan Evlin Avidor, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Avidor tutuksuz yargılandığı duruşmada da, boşanma davasından dolayı dalgın olduğunu belirterek “Etlerin suyu akmasın diye ayrı bir poşete koymuştum. Jet kasada ürünleri geçirdim. Ne kadar tuttuğunu fark etmedim. Kredi kartıyla ödeme yaptım ancak üç ürünün tek poşetteki etleri okutmamışım. Bunun farkında bile değilim. Bir görevli geldi uyardı, hemen ödeyeyim dedim ancak yine de işlem yapıldı. Bu olay nedeniyle işimden oldum. Bale öğretmenliği yapıyorum, kasıtlı şekilde bu işi yapmadım. Böyle bir dava nedeniyle mahkemeye gelmekten utanıyorum. Onur kırıcı bir durumdur.” demişti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

O dava ile ilgili bugün İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Evlin Avidor gelmedi.

Avidor'u avukatları Müge Kaya ve Hıdır Tanrıverdi temsil etti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanık Elvin Avidor'un marketten jet ödeme adı verilen kasiyer bulunmayan ödeme noktasından çıkış yaptığı esnada durdurulduğu, aldığı 25 parça ürünün ödemesini yaptığı ancak toplam değeri 151.98 TL olan üç parça paket et ürününün parasını ödemediğinin anlaşıldığını belirtti.

5 YILA KADAR HAAPİS İSTEMİ

Savcı, sanığın “Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs” suçunu işlediğinin kamera görüntüleri ve tüm dosya kapsamından sabit olduğunu belirterek malın değerinin az olması ve sanığın daha fazla alma imkanı varken almadığını da göz önüne alınarak 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA SON SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

Sanık Evlin Avidor'un avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Sanık avukatlarına süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.