Şimdi de profesör çiftten 55 milyonluk vurgun! Davalık oldular Türkiye’de tıp alanında simülasyon eğitim merkezi kurma vaadiyle 55 milyon lira toplandığı öne sürülen Prof. Dr. Mehmet Ersoy ve eşi Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy hakkında dava açıldı. Müşteki avukatı, paraların gönderildiği kişinin FETÖ bağlantısının araştırılmasını istedi.

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Son dönemlerde tanınan isimlerin dolandırıcılık haberleri gündemi meşgul ediyor.

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Son örnek Ankara'da yaşandı.

Büyük vurgun

Yayıncılık ve medikal eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Hikmet Gürbüz, Prof. Dr. Mehmet Ersoy ve eşi Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy tarafından, Türkiye'de tıp alanında bir simülasyon eğitim merkezi kurma vaadiyle 500 bin euro (16 milyon lira) dolandırıldı.

Prof. Dr. Mehmet Ersoy, 2016'da Ankara'da yayıncılık ve medikal eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Hikmet Gürbüz ile irtibat kurdu.

Ersoy, kendi yazdığı Anatomi kitabının basım ve dağıtımını Gürbüz'ün şirketine yaptırırken, iddiaya göre eşi Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy'un Sağlık Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra Avrupa Birliği projelerinde proje koordinatörü olarak çalıştığını, sağlık yayıncılığı ve medikal eğitim alanında çok güzel projeler geldiğini söyleyerek birlikte çalışmak için Gürbüz'ü ikna etmeye çalıştı.

Her ay paraları geri ödedi

Bir süre sonra Ersoy'un teklifini kabul eden Gürbüz, yayıncılık projesi adı altında 'Standart income' adı altında teminat yatırırken Ersoy, Gürbüz'ün yatırdığı paraları her ay geri ödedi.

Gürbüz'ün bu şekilde güvenini kazanan Ersoy, Gürbüz'ün hayali olan Türkiye'de tıp alanında bir simülasyon eğitim merkezi kurmak için bir proje söyleyerek bu kez 500 bin euro teminat istedi.

Tesisin yerinin hazır olduğunu söyleyen Mehmet Ersoy, eşi Fatma Füsun Ersoy'a Avrupa Birliği koordinatörü olarak isminin geçtiği bir yazı gösterdiği Gürbüz'ü projeye inandırdı.

İş yerini ipotek ettirdi

Hikmet Gürbüz, iş yeri binasını ipotek ettirerek bankadan kredi çekip, Fatma Füsun Ersoy'un hesabına 500 bin euro gönderdi.

Gürbüz, 12 Şubat 2018'de parasını geri ödemeleri için Ersoy çiftine telefon açtı. Çiftin telefona çıkmaması üzerine dolandırıldığını anlayan Gürbüz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Savcılık, Gürbüz'le beraber aralarında eczacı, doktor, mühendis, şirket sahibi birçok kişinin aynı yöntemle paralarının alındığını tespit ederek, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, şüphelilerin 1 milyon 440 bin euro ile 57 bin 280 dolar ve 3 milyon 983 bin lira olmak üzere yaklaşık 55 milyon liralık suç geliri elde ettiği tespitine yer verildi.

MASAK raporları incelendi

MASAK kayıtlara göre Fatma Füsun Ersoy'un, düzenli olarak 'Axel Vivian' ve 'Tolga Batur Yaşar' isimli kişilere yüklü miktarda para gönderdiği belirtildi.

Dava dosyasına, bu iki ismin de aynı kişi olduğu, Türk olan söz konusu kişinin aynı zamanda Fransız vatandaşlığına sahip olduğunun tespit edildiğini içeren belgeler sunuldu.

FETÖ şüphesi

Sabah'ın haberine göre, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müşteki Hikmet Gürbüz'ün avukatı Sermin Gürbüz tarafından sunulan dava dilekçesinde, profesör çiftin para transferi yaptığı Tolga Batur Yaşar'ın FETÖ bağlantısının olabileceği belirtildi.

Avukat Gürbüz, "Yurt dışına gidiş-gelişleri ve yurt dışı bağlantıları araştırıldığında bu kişilerin FETÖ örgütüyle bağlantılarının olup olmadığı tespit edilmelidir." ifadelerini kullandı.