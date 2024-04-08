Şırnak'ta seçimi kazanan ve kaybeden aileler birbirine girdi: 7 yaralı Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde belediye başkanlığını kazanan AK Partili Tosun Ailesi ile ikinci olan Yeniden Refah Partili Yiğit Ailesi'nin tarafları arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

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DHA

31 Mart yerel seçimleri geride kalırken, kazanan ve kaybeden taraflar arasında yer yer gerginlikler devam ediyor.



Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde AK Partili mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57,54 ile yeniden başkan seçilirken, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41,70 oy alarak ikinci oldu.

Tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü: 7 yaralı

Akşam saatlerinde Tosun ve Yiğit aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma güvenlik önlemi aldı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, gerginliğin sürdüğü beldede ise jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı kişiler ifadelerini almak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)