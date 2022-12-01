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    Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı bazı kişilerin ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu

    DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 07:28
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    Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı bazı kişilerin ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

    17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu

    Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu.

    Kararlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzalarıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Terör örgütü DEAŞ la bağlantılı bazı kişilerin ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu #1


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