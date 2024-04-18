Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Cami ve ahırlar hasar aldı Tokat'ta yaşanılan depremin ardından açıklamada bulunan AFAD, Sulusaray ilçesinde 5 ahırın ve Yozgat'ta 2 katlı bir ev etkilendiğini duyurdu.

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DHA

Asrın felaketinden bir yıl sonra, deprem yüzünü bir kez daha gösterdi..

Bu kez İç Anadolu ve Karadeniz sallandı..

AFAD, merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu..

Saat 18.11'de gerçekleşen ve birçok ilde hissedilen sarsıntı, yerin 5,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Cami ve ahırlarda hasar oluştu

Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bazı cami ve ahırlarda hasar ve yıkımlar oluştuğu öğrenildi.

Sulusaray ilçesine bağlı buğdaylı köyünde bazı evlerin, Ağmusa köyünde de iki caminin minaresinin yıkıldığı yönünde ihbarlar geldi.

Ayrıca 5 ahırın da yıkıldığı belirtildi.

Yozgat'ta 2 katlı bir ev yıkıldı

Depremin şiddetle hissedildiği Yozgat’ta da 2 katlı binanın yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

AFAD ve yerel ekipler, bölgelerde saha çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)