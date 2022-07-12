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    Trabzon'da kumsala vuran Yunus kurtarılamadı

    Canlı şekilde kumsala vuran yunusu kurtarmak isteyen vatandaşlar, dalgalar nedeniyle başarılı olamadı.
    • 12.07.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 11:59
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    Trabzon'da kumsala vuran Yunus kurtarılamadı

    Trabzon’un Ayasofya Mahallesi sahilinde kumsalda canlı bir şekilde duran Yunus balığını gören vatandaşlar hemen harekete geçerek denize doğru çekmeye çalıştı.

    Denizin dalgalı olması nedeniyle Yunus, bir müddet sonra tekrar kumsala vururken daha sonra öldü.

    "Çok çaba sarf ettim ama olmadı"

    Balık tutmak için sahile inen Sercan Makal, kumsalda gördüğü Yunus’un can çekiştiğini belirterek, “İstanbul’dan bayram tatili için Trabzon’a gelmiştim. Balık tutmak için sahile indim. Buraya geldiğimde kumsalda Yunus’u gördüm yaralı vaziyette can çekişiyordu. Hemen denize girerek açığa doğru çekmeye çalıştım ancak dalgalar çok sert olduğundan tekrar kumsala geri geldi. Üzerim ıslanmasına rağmen çok çaba sarf ettim ama olmadı kurtaramadık. Zaten ağız kısmında yaralar vardı. İki tane daha gördük, onlar kendini kurtardı ancak bunu kurtaramadık. Denize atıyorum tekrar geri geliyor çünkü dalgalar çok sert olduğundan ben attıkça geri geliyordu daha sonra kendini bıraktı” dedi.

    Trabzon'da kumsala vuran Yunus kurtarılamadı VİDEO


    Trabzon da kumsala vuran Yunus kurtarılamadı #1

    Trabzon da kumsala vuran Yunus kurtarılamadı #2

    Trabzon da kumsala vuran Yunus kurtarılamadı #3


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