Ümraniye'de Şeyda Yılmaz'ın şehit edildiği yere karanfiller bırakıldı

İHA
İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde, 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ateş açmış ve o sırada polis memuru Şeyda Yılmaz vurularak şehit olmuştu.
ŞEHİT OLDUĞU YERE KARANFİLLER BIRAKILDI
Bugün akşam saatlerinde olayın yaşandığı yerde toplanan bir grup vatandaş, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak yaşanılan olayı protesto etti. Vatandaşlar, Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu dükkanın önüne gelerek karanfiller bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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