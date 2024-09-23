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Fatih Portakal polisi şehit eden katile poşet giydirilmesine tepkili

Fatih Portakal polisi şehit eden katile poşet giydirilmesine tepkili Fatih Portakal, Ümraniye'de kadın polisi şehit eden "suç makinesine" poşet giydirilip hayvan koruma aracıyla götürülmesine "Sen çöpsün, sen hayvansın mesajı verildi. Bununla mı tatmin oluyorsunuz?" dedi.