İstanbul Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezinde görevli polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti (19) adlı şüphelinin yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit oldu...
Tutuklanan saldırgan Yunus Emre Geçti'nin emniyetten adliyeye siyah poşet giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Büro Amirliği’nin aracının arkasına bindirilerek sevk edilmesi kamuoyunda geniş yer edindi..
Çoğunluğu memnun eden bu durum, bazı kesimleri ise rahatsız etti.
26 adet suç kaydı bulunan suç makinesi Geçti'ye poşet giydirilmesine tepki gösteren isimlerden biri de Sözcü Ana Haber spikeri Fatih Portakal oldu..
"BUNUNLA MI TATMİN OLUYORSUNUZ"
Canlı yayında tepkisini dile getiren Portakal, şunları söyledi:
Katile çöp torbası giydirildi ‘Sen çöpsün’ denmek istendi. Hayvan taşıma aracına konuldu ‘Sen insan değil hayvansın’ mesajı verildi.
Bununla mı tatmin oluyorsunuz? 22 yılda suç makinesi yaratmışsın.
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