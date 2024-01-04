Yalova'da lüks aracın çalındığı anlar kameraya yansıdı Yalova'daki bir araç kiralama şirketinden lüks otomobil çalan zanlı kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken lüks otomobille Zonguldak'a kadar kaçtığı öğrenilen zanlıyı yakalanma çalışmaları devam ediyor.

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İHA

Yalova merkez Fatih Caddesi'ndeki bir araç kiralama şirketine gece saat 03.15'te giren hırsızlık zanlısı anahtarını aldığı lüks otomobili kaçırdı.

Sabah iş yerine gelen firma yetkilileri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

18 yaşından küçük olduğu öğrenilen zanlının daha sonra araçla Zonguldak'a kadar gittiği tespit edildi.

"Aracımız şu anda Zonguldak'ta"

Araç kiralama firması yetkilisi Kurtuluş Murat Balkuş, "Hırsız camdan girerek 3 milyon değerinde bir arabamızın anahtarını alıp araçla buradan ayrılmış. İçeriyi darmadağın etmiş, bir şeyler aramış ama bulamamış. Bizim bildiğimiz bu bölgede 20 gün içerisinde karşımızdaki noter, yakınımızdaki taşımacı, emlakçı olmak üzere yapılan dördüncü hırsızlık olayı. Yetkililerden buranın güvenliğinin biran önce alınmasını istiyorum. Çünkü kalabalık bir cadde. Aracımız şu anda Zonguldak'ta. Sağ olsunlar emniyetimiz takipte. Geçiş kameralarından şu anda emniyette olduğu bilgisini verdiler. Çalan şahsın da kimlik bilgisine ulaşmışlar. Şu anda biz de takipteyiz. İnşallah emniyetimiz aracımızı bulup bize teslim edecek" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)