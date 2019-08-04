Açılışlarda sahneye gelen protokol üyeleri kırmızı butona basmak için genellikle birbirleriyle rekabet içinde olur, bazı açılışlarda da yapılan plan istenildiği gibi gitmez.

Dün de bu iki olayın örnekleri yaşandı.

KIRMIZI BUTONA BASMA ÇABASI

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı programda İstanbul Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol sahnede yerlerini alarak kırmızı butona basıp temele beton dökülmesini sağladı. Bu esnada sahnede yer alan Egemen Bağış'ın AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın elinin üzerine elini koyup butona basıyor gibi poz vermesi kameralara yansıdı.

Açılışlara damga vuran kırmızı butona basma anları VİDEO

KILIÇDAROĞLU BUTONA BASTI ÖRTÜ AÇILMADI

Ardahan Belediyesi'nin yaptırdığı Atatürk heykelinin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aksilik yaşadı. Kılıçdaroğlu, heykelin üzerindeki kırmızı örtüyü açmak için kırmızı butona bastı ancak örtü açılmadı.