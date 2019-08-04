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Açılışlara damga vuran kırmızı butona basma anları

İstanbul'da ve Ardahan'da yapılan iki açılıştan çok, katılanların protokoldekilerin butona basmaları ve sonrasında yaşananlar konuşuldu.

Haber Merkezi | 04.08.2019 - 15:26..
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Açılışlara damga vuran kırmızı butona basma anları

Açılışlarda sahneye gelen protokol üyeleri kırmızı butona basmak için genellikle birbirleriyle rekabet içinde olur, bazı açılışlarda da yapılan plan istenildiği gibi gitmez.

Dün de bu iki olayın örnekleri yaşandı.

KIRMIZI BUTONA BASMA ÇABASI

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı programda İstanbul Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Açılışlara damga vuran kırmızı butona basma anları

Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol sahnede yerlerini alarak kırmızı butona basıp temele beton dökülmesini sağladı. Bu esnada sahnede yer alan Egemen Bağış'ın AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın elinin üzerine elini koyup butona basıyor gibi poz vermesi kameralara yansıdı.

Açılışlara damga vuran kırmızı butona basma anları VİDEO

KILIÇDAROĞLU BUTONA BASTI ÖRTÜ AÇILMADI

Ardahan Belediyesi'nin yaptırdığı Atatürk heykelinin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aksilik yaşadı. Kılıçdaroğlu, heykelin üzerindeki kırmızı örtüyü açmak için kırmızı butona bastı ancak örtü açılmadı.

Açılışlara damga vuran kırmızı butona basma anları

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