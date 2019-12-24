Adana'da sele kapılarak kaybolan 2 kişi kurtarıldı

Adana'nın Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi civarında ismi öğrenilmeyen bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken sağanak yağış yüzünden oluşan sele kapıldı.

Durumu gören vatandaşlar polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmaları başlattı.

3 KİŞİ KENDİ ÇABALARIYLA KURTULDU

Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi kendi çabalarıyla selden kurtulurken 2 kişi de itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.





DURAN ARACI ÇALIŞTIRAMADI

Otomobilden kurtarılan bir kişi, ”Hapishaneden çıktım. Arabayla geliyordum. Araba selden durdu. Çalışmadı, sonra akıntıya kapıldı. Araçta 5 kişiydik” dedi.



