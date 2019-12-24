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Adana'da sele kapılarak kaybolan 2 kişi kurtarıldı

Adana'da içinde bulundukları aracın sel sularına kapılması sonucu kaybolan 2 kişi kurtarıldı

İHA | 24.12.2019 - 20:13..
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Adana'nın Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi civarında ismi öğrenilmeyen bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken sağanak yağış yüzünden oluşan sele kapıldı.

Durumu gören vatandaşlar polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmaları başlattı.

Adana'da sele kapılarak kaybolan 2 kişi kurtarıldı

3 KİŞİ KENDİ ÇABALARIYLA KURTULDU

Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi kendi çabalarıyla selden kurtulurken 2 kişi de itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'da sele kapılarak kaybolan 2 kişi kurtarıldı


DURAN ARACI ÇALIŞTIRAMADI

Otomobilden kurtarılan bir kişi, ”Hapishaneden çıktım. Arabayla geliyordum. Araba selden durdu. Çalışmadı, sonra akıntıya kapıldı. Araçta 5 kişiydik” dedi.

Adana'da sele kapılarak kaybolan 2 kişi kurtarıldı


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