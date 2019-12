Altın Kitaplar’dan 60. yıla özel Dünya Çocuk Klasikleri serisi nostaljisi

Altın Kitaplar ile 60. Yılı şerefine bir röportaj yapmıştık. Dünya Çocuk Klasikleri Serisi’ni özel basım ile yeniden raflara taşıyacaklarını da konuşmuştuk. Şimdi o seri raflarda. Hepsi ruhumuza dokunmuş özel kitaplar. Onlardan ayrıca bahsetmesem olmazdı. Çocuk serisi diye geçse de, yetişkinler için de lezzetli bir nostalji nihayetinde…

80 GÜNDE DEVRİALEM

Phileas Fogg zengin, kibar bir adamdır. Günlerini evinde ve üyesi olduğu Londra Reform Kulübünde geçirir. O günlerde İngiltere Bankası soyulur ve yapılan tartışmalar dünyanın seksen günde gezilip gezilemeyeceği konusuna dönüşür. Phileas Fogg dünyanın seksen günde gezilebileceği üzerine iddiaya girer ve bütün servetini ortaya koyar. Fogg ve yardımcısı Passepartout yolculuk için hazırlıklara başlarlar.

80 Günde Devrialem

Jules Verne

Altın Kitaplar

S.: 256

ÜÇ SİLAHŞORLAR

Genç Dartanyan silahşor olabilmek ve kralın hizmetine girmek için Paris’e gelir. Kralın komutanlarından Treville’i bulur. Bu arada yaşanan bazı talihsiz olaylar ve yanlış anlamalar yüzünden üç silahşorlar; Athos, Porthos ve Aramis, Dartanyan’ı üç ayrı yerde düelloya davet ederler.

Üç Silahşorlar

Alexandre Dumas

Alexandre Dumas



S.: 280

TOM SAWYER

Tom, St. Petersburg köyünde yaşayan yaramaz bir çocuktur. Bir gün Huck ve Joe ile gizli bir plan yaparak ıssız bir adaya saklanırlar. Herkes onları öldü zanneder ve cenaze töreni yaparlar. Fakat bunun bir oyun olduğu sonradan ortaya çıkınca köyde yaşayanlar onlara tavır alır. Tom ve Huck bu işten kasabada yaşayan Bayan Douglas’ı öldürme planı yapan haydutları ortaya çıkararak kurtulurlar. Haydut Kızılderili Joe bunun sonucunda hapse atılır. Onun definesinin yerini bilen kişiler olarak Tom ve Huck hayatlarının sonuna kadar varlıklı bir yaşam sürerler.

Tom Sawyer

Mark Twain

Mark Twain



S.: 216

DEMİR MASKE

Fransa Kralı 13. Lui’nin saltanatının son yıllarında anne ve babalarının bile ayırt etmekte zorlandığı ikiz çocukları dünyaya gelir. Kraliyet, Fransa’nın geleceği için ikizlerden birinin halktan saklanması gerektiğine karar verir. Bu sırrı üç dört kişi haricinde kimse bilmemektedir. Sır ikizler büyüyünce ortaya çıkar ve iktidar savaşlarının başlamasına yol açar.

Demir Maske

Alexandre Dumas

Alexandre Dumas



S.: 208

HEIDI

Heidi çok küçük yaşta annesini ve babasını kaybeder ve teyzesiyle birlikte yaşamaya başlar. Teyzesi bir iş fırsatını değerlendirmek istediği için Heidi’yi bir dağ köyünde oturan dedesine bırakır. Heidi burada arkadaşı Peter’le çok mutludur. Bir gün teyzesi geri gelir ve onu Frankfurt’a götürür. Orada engelli bir çocuğa arkadaşlık yapmasını istemektedir. Clara, Heidi’nin arkadaşlığından mutlu olmuştur, ama Heidi şehir yaşamına alışkın olmadığı için mutsuzdur. Dedesini ve köyünü çok özlemiştir. Heidi günden güne zayıflar ve hastalanır köyüne dönmek istediğini söyler. Köyüne döner ve iyileşir. Arkadaşı Clara’da onunla birlikte gelir. Heidi, Clara’nın tekerlekli sandalyeden kurt ulmasına yardım eder bu da güzel bir dostluğun başlamasına sebep olur.

Heidi

Johanna Spyri

Johanna Spyri



S.: 232

PİNOKYO

Marangoz Geppetto, tahtadan; oynayan, gülen, taklalar atan bir kukla yapmak isterken ortaya gerçek çocuklar gibi hareket eden yaramaz bir kukla çıkar. Bu yaramaz kukla Pinokyo başını sürekli derde sokar. Geppetto’nun yanından ayrılıp gerçek dünyayla tanışmak üzere maceralı bir yolculuğa çıkar.

Pinokyo

Carlo Collodi

Carlo Collodi



S.: 192

POLYANNA

Pollyanna, on bir yaşında güler yüzlü, neşeli bir çocuktur. Tutucu zor bir kadın olan Polly teyzesiyle yaşamak üzere onun yanına taşınır. Her şeyle mutlu olabilen ve hiçbir şekilde neşesi hiç bozulmayan Pollyanna’ya teyzesinin yardımcısı Nancy bu mutluluğunun sebebini sorar. O da babasıyla oynadığı mutluluk oyunundan bahseder. Kısa sürede herkese kendini sevdiren Pollyanna bir gün kaza geçirir ve sakat kalır. Çevresindekiler o üzülmesin diye mutluluk oyununu oynamaya başlarlar hatta teyzesi bile. Pollyanna aslında kötü gibi görünen şeylerin düşündüğümüz gibi kötü olmadığını en küçük şeylerden bile mutlu olabileceğimizi öğretir.

Pollyanna

Eleanor H. Porter

Eleanor H. Porter



S.: 240

ROBINSON CRUSOE

Robinson macerayı çok seven bir gençtir. Bu tutkusu yüzünden limandan bir gemiye biner ve denize açılır. Bindiği gemi fırtınaya yakalanarak batar ve korsanların eline düşer. Bir gün cesaretini toplayarak korsanların elinden kaçar. Issız bir adaya düşer ve tek başına yaşam mücadelesi verir. İlk zamanlar yaptığı her şeyde başarısız olur, ama sonra hayatta kalmayı öğrenir. On iki yıl tek başına bu adada yaşar. Bir süre sonra adada kendinden başka birilerinin olduğunu fark eder ve onları takip etmeye başlar. Bunların orada yaşayan yerliler olduğunu öğrenir. Yerlilerin eline düşen bir adama yardım eder ve onunla birlikte yaşamaya devam başlar. Artık bir arkadaşı vardır ve adı Cuma’dır. Bir gün bir İngiliz gemisinin uzaktan adaya yaklaşmakta olduğunu görürler ve bu gemiyle İngiltere’ye dönerler. Robinson orada evlenir, zengin bir adam olur. Yaşadığı adayı merak ederek geri döner.

Robinson Cruose

Daniel Defoe

Daniel Defoe



S.: 184

DENİZLER ALTINDA 20 BİN FERSAH

Doğa Tarihi Müzesinden Profesör Aronnax’tan, ticaret yollarını tehdit eden deniz canavarının yakalanması için düzenlenen bir sefere katılması istenir. Uşağı ile birlikte gemiye binen profesör yaşanan talihsiz bir kaza sonucu deniz canavarıyla tanışır. Bu canavar muhteşem denizaltı Nautilus’tan başkası değildir.

Denizler Altında 20 Bin Fersah

Jules Verne

Jules Verne



S.: 216

DON KİŞOT

Don Kişot

Cervantes

Cervantes



S.: 136

