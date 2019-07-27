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Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Dün tarihin en sıcak günlerinden birini yaşayan Belçika'da bugün şiddetli dolu yağışı etkili oldu.

İHA | 27.07.2019 - 00:16..
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Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (MRG) yaptığı uyarılar çerçevesinde Cuma akşam saatlerinde sert rüzgarlar, yağmur ve dolu Belçika’nın pek çok bölgesini esir aldı.

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

AŞIRI YAĞIŞ, OTOBANLARI SU ALTINDA BIRAKTI

Belçika’nın Lige şehri ile Almanya’nın Aachen kentini birbirine bağlayan E-40 otobanından araçlar aşırı yağış nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgarlar pek çok bölgede ağaçların yollara devrilmesine ve araçların ilerlemesine engel oldu.

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

BÖLGE PARKLARINA ÇIKIŞ, ÖĞLEDEN SONRA YASAK

Brüksel’de ise bölge parkları saat 14.00’ten sonra halkın dolaşımına kapatıldı. Başkentteki önlemlerin ise Pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

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Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

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