Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (MRG) yaptığı uyarılar çerçevesinde Cuma akşam saatlerinde sert rüzgarlar, yağmur ve dolu Belçika’nın pek çok bölgesini esir aldı.

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

AŞIRI YAĞIŞ, OTOBANLARI SU ALTINDA BIRAKTI

Belçika’nın Lige şehri ile Almanya’nın Aachen kentini birbirine bağlayan E-40 otobanından araçlar aşırı yağış nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgarlar pek çok bölgede ağaçların yollara devrilmesine ve araçların ilerlemesine engel oldu.

BÖLGE PARKLARINA ÇIKIŞ, ÖĞLEDEN SONRA YASAK

Brüksel’de ise bölge parkları saat 14.00’ten sonra halkın dolaşımına kapatıldı. Başkentteki önlemlerin ise Pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.