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Bilecik'te sağanak yağış hayatı felç etti

Bilecik'te iki gündür süren yağış sele dönüştü. Vatandaş tepki olarak biriken suda yüzdü.

İHA | 18.06.2019 - 18:23..
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Bilecik'te dün ve bugün yağan sağanak yağış hayatı felç ederken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ÇINAR AĞACININ DALI KIRILDI

Sert esen rüzgârda Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerindeki çınar ağacının dallarını kırarken, kırılan dal taksi durağında bir aracın üstüne düştü. Araçta hasar meydana gelirken, kırılan dev dal vatandaşların yardımı ile kenara çekildi.

Bilecik'te sağanak yağış hayatı felç etti

KAPALI PAZAR SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetli yağış dün Bilecik'in en işlek caddesi olan Atatürk ve Teyfikbey caddelerinde çoğu iş yerinin sularla dolmasına neden olurken, şiddetli yağıştan her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarda nasibini aldı.

Bilecik'te bir vatandaş biriken yağmur sularında yüzdü İZLE

İLK YÜZEN KİŞİ OLDU

Yaşananlara tepki olarak bir vatandaş biriken yağmur sularına kendini bırakarak, deniz olmayan Bilecik'te ilk yüzen kişi oldu.

Bilecik'te sağanak yağış hayatı felç etti

BİRÇOK KİŞİ MAHSUR KALDI

Öte yandan Bahçelievler Mahallesi ile Hürriyet Mahallesi birbirine bağlayan dalçıkta da birçok yağmur sularının birikmesi nedeniyle mahsur kaldı.

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