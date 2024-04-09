1 avuç kabak çekirdeği yedikten sonra su için, bilinmeyen faydaları ile o sorundan kurtulun… Kabak çekirdeğinin sağlık açısından birçok faydası bulunur. 1 avuç kabak çekirdeği yenildikten sonra içeceğiniz 1 bardak su öyle faydalar sunuyormuş ki duyunca şaşıracaksınız. İşte, kabak çekirdeğinden sonra içilen suyun faydaları…

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Sağlıklı kuruyemişler arasında olan kabak çekirdeği sağlığınız için birçok fayda sunar. Besleyici özelliğiyle de dikkat çeken bu yemiş kalp sağlığından prostata kadar birçok konuda fayda sağlıyor.

Balkabağından elde edilen bu çekirdekler içerdiğindeki lifler sayesinde tam bir sindirim dostu olarak da biliniyor.

Uykudan önce yenildiğinde sağladığı faydalarıyla da bilinen kabak çekirdeğinin üzerine bir bardakta su içildiğinde bakın başka ne faydalar sağlıyormuş…

Uyumadan önce 1 bardak su ile….

Kabak çekirdeğinin mucizevi faydalarından yararlanmak içinse uyku öncesinde 1 avuç kabak çekirdeği yedikten sonra 1 bardak sıcak su içmek o sorunu ortadan kaldırıyor.

Kabak çekirdeğinin üzerine içeceğiniz sıcak su yöntemi sindirim sisteminizin çok daha hızlı çalışmasını sağlayacak ve kabızlık şikayetinin ortadan kalktığını göreceksiniz.

Düzenli olarak tüketildiğinde metabolizmayı da hızlandırıcı etkiler sunacağından ve kabızlık, hazımsızlık gibi sorunları da ortadan kaldıracağından kilo vermede de oldukça etkili olacaktır.