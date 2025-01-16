1 milyar 73 milyon liraya satışa çıkarılmıştı! Garip Adası nerede? Garip Adası kime ait?

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Garip Adası icradan 1 milyar 73 milyon liraya satışa çıkarılmasının ardından meraklı gözler adanın nerede ve kime ait olduğunu araştırmaya başladı.
Büyük turizm tesisleri yapılacağı duyurulan 357 dönümlük adanın satış bedeli dudak uçuklatırken kimin alacağı da merakla bekleniyor.
Türkiye’nin gündeminde yer alan Garip Adası hakkında arama motorlarından gerçekleştirilen aramalarda hızlanıyor. Peki, Garip Adası nerede? Garip Adası kime ait?
GARİP ADASI NEREDE?
Garip Adası, Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir’in Dikili ilçesine bağlı bir konumda bulunmaktadır. Dikili’nin Bademli Köyü ve Kalem Adası’na yakın bir noktada konumlanan Garip Adası, Bademli Limanı’nın tam karşısında yer alıyor.
GARİP ADASI KİME AİT?
Garip Adası, 2016 yılından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) mülkiyetinde bulunmaktaydı ve öncesinde Fİ Yapı’nın sahipliğinde yer alıyordu. İcradan satışa çıkarılan ada, ihale ile TRG Yapı İnşaat tarafından satın alındı.