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1 milyar 73 milyon liraya satışa çıkarılmıştı! Garip Adası nerede? Garip Adası kime ait?

1 milyar 73 milyon liraya satışa çıkarılmıştı! Garip Adası nerede? Garip Adası kime ait? "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Garip Adası icradan 1 milyar 73 milyon liraya satışa çıkarılmıştı. Daha önce büyük turizm tesisleri yapılacağı duyurulan 357 dönümlük adanın satışa çıkmasının ardından nerede ve kime ait olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Garip Adası nerede? Garip Adası kime ait?