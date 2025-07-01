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1 Temmuz 2025 TV yayın akışı: Bakın neler yayınlanacak...

1 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında yer alacak olan yapımlar açıklandı. Dizi, film ve yarışma programlarının reyting yarışı, gün boyu devam ediyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

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1 Temmuz 2025 TV yayın akışı: Bakın neler yayınlanacak...

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor.

Salı günü TV karşısında zaman geçirmek isteyenler, ekran karşısına geçmek için sabırsızlanıyor.

TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.

1 Temmuz 2025  kanallarda neler var neler yok belli oldu.

ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Kader Oyunları – 2. Bölüm

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Sen Anlat Karadeniz

16:30 – Bir Gece Masalı

19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güven Bana (Yarışma Programı)

23:20 – Aile Saadeti

Kanal D

09:30 – Yaprak Dökümü

12:00 – Kanal D Haber Gün Arası (Canlı)

13:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gurbetçi Şaban (Film)

22:00 – Gurbetçi Şaban (Devam)

Star TV

09:00 – Ada Masalı (Tekrar)

11:00 – Ateşböceği (Tekrar)

13:30 – Kiralık Aşk (Tekrar)

16:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Süt Kardeşler (Yerli Film)

21:45 – Acı Tatlı Ekşi (Yerli Film)

23:30 – Acı Tatlı Ekşi (Devam)

01:30 – Tarkan: Viking Kanı (Yerli Film)

NOW TV

08:30 – Çalar Saat

10:00 – Yasak Elma

12:45 – Sen Çal Kapımı

15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 – Karagül

19:00 – NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)

00:15 – Aşk Mantık İntikam

TRT 1

08:25 – Kod Adı Kırlangıç

09:40 – Kasaba Doktoru

13:00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:10 – Seksenler

15:20 – Teşkilat

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Yardımcı Oyuncu (Film)

22:00 – FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16: Real Madrid – Juventus (Canlı)

00:15 – Tutunamayanlar

Show TV

09:00 – Aşk Laftan Anlamaz

12:00 – Bahar

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

00:15 - Davacı

TV8

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

10:00 – MasterChef Türkiye

15:30 – İşte Benim Stilim

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – MasterChef Türkiye (Tekrar)

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