1 Temmuz 2025 TV yayın akışı: Bakın neler yayınlanacak...

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor.
Salı günü TV karşısında zaman geçirmek isteyenler, ekran karşısına geçmek için sabırsızlanıyor.
TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.
1 Temmuz 2025 kanallarda neler var neler yok belli oldu.
ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...
ATV yayın akışı
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Kader Oyunları – 2. Bölüm
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
16:30 – Bir Gece Masalı
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güven Bana (Yarışma Programı)
23:20 – Aile Saadeti
Kanal D
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 – Kanal D Haber Gün Arası (Canlı)
13:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gurbetçi Şaban (Film)
22:00 – Gurbetçi Şaban (Devam)
Star TV
09:00 – Ada Masalı (Tekrar)
11:00 – Ateşböceği (Tekrar)
13:30 – Kiralık Aşk (Tekrar)
16:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Süt Kardeşler (Yerli Film)
21:45 – Acı Tatlı Ekşi (Yerli Film)
23:30 – Acı Tatlı Ekşi (Devam)
01:30 – Tarkan: Viking Kanı (Yerli Film)
NOW TV
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)
00:15 – Aşk Mantık İntikam
TRT 1
08:25 – Kod Adı Kırlangıç
09:40 – Kasaba Doktoru
13:00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 – Seksenler
15:20 – Teşkilat
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yardımcı Oyuncu (Film)
22:00 – FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16: Real Madrid – Juventus (Canlı)
00:15 – Tutunamayanlar
Show TV
09:00 – Aşk Laftan Anlamaz
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
00:15 - Davacı
TV8
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
10:00 – MasterChef Türkiye
15:30 – İşte Benim Stilim
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – MasterChef Türkiye (Tekrar)