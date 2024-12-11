10 Aralık reyting sonuçları: Esra Erol dizileri geride bıraktı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

10 ARALIK SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total Kategorisinde 1. sırada Esra Erol’da – ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. 2. sırada Bir Gece Masalı dizisi yer aldı. Bahar – Show TV’de ekrana gelen bu dizi, Total kategorisinde 3. oldu.

AB Kategorisinde 1. sırada Show TV’nin sevilen dizisi Bahar yer aldı. 2. sırada TRT1’de yayınlanan Mehmet Fetihler Sultanı, 3. sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

ABC Kategorisinde 1. sırada Show TV’nin sevilen dizisi Bahar yer aldı. 2. sırada TRT1’de yayınlanan Mehmet Fetihler Sultanı, 3. sırada 1. sırada Esra Erol’da programı yer aldı.