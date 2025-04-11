10 Nisan reyting sonuçları: İnci Taneleri zirveyi kaptırdı! İşte yeni sahibi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

10 NİSAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda zirveye yerleşti. AB ve ABC gruplarında ise zirveyi İnci Taneleri dizisi kaptı.