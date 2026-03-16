2026 MEB öğretmen seminerleri: 2. ara tatil seminer tarihleri ve saatleri

Okullar 2. ara tatile girdi ve Ramazan Bayramı günlerine de denk geldi.

Ara tatillerde uygulanan seminer programı ise, binlerce öğretmenin merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili kapsamında öğretmenler için düzenlenen seminer takvimini açıkladı.

Türkiye genelindeki resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ve yöneticiler, mart ayında Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak mesleki gelişim çalışmalarını gerçekleştirecek.

İşte 2026 MEB 2. ara tatil seminerlerinin tarihleri, saatleri ve detaylar...

2.ARA TATİL ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2026

MEB’in açıklamasına göre Türkiye genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmaları 16 Mart 2026 Pazartesi ile 19 Mart 2026 Perşembe tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Seminerler yüz yüze değil, uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı takvime göre öğretmenler, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yayımlanan eğitim içeriklerini izleyerek mesleki çalışma yükümlülüklerini yerine getirecek.

Program kapsamında yer alan “Yapay Zekâ Çağında Eğitim ve Yenilik Semineri”, 16 Mart 2026 saat 08.00’den itibaren erişime açılacak. Eğitim içeriği 22 Mart 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar platformda yayında kalacak.

Bu süre içinde semineri tamamlayan öğretmenler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.