13 Şubat 2025 iftar vakitleri: İllere göre akşam ezanı saatleri...

Yağmur Uçar
Peygamber Efendimiz; “Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin." buyurmuştur.
Bu sene 13 Şubat Perşembe gününe denk gelen Berat Kandili'ni oruçlu geçiren Müminler, iftar saatini bekliyor.
Yaşadıkları ile göre akşam ezanını sorgulayanlar ise Diyanet'in ezan vakitlerine göz atıyor.
Peki; bu akşam iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? İşte 13 Şubat 2025 iftar saatleri...
13 ŞUBAT 2025 İFTAR VAKİTLERİ
İstanbul: 18.42
Ankara: 18.29
İzmir: 18.54