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13 Şubat 2025 iftar vakitleri: İllere göre akşam ezanı saatleri...

13 Şubat 2025 iftar vakitleri: İllere göre akşam ezanı saatleri... Berat Kandili vesilesi ile oruç tutan vatandaşlar, yaşadığı ile göre akşam ezanı saatini araştırıyor. Bu kapsamda, "13 Şubat iftar vakitleri" başlığı sıkça sorgulanıyor. İşte bugünkü akşam ezanı vakitleri...